Am Freitag, dem 17.01.2025, gegen 12:50 Uhr kam es auf der L159 zwischen Hinzerath und Bruchweiler zu einem Verkehrsunfall mit Flucht.

Hierbei kam es zu einer Kollision zwischen den Außenspiegeln zweier Kleintransporter.



Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich, um einen weißen Kastenwagen. Die Marke und das Kennzeichen sind nicht bekannt. Es ist davon auszugehen, dass das flüchtige Fahrzeug einen Schaden an dem Außenspiegel der Fahrerseite hat.



Wer kann Angaben hierzu machen?



Die Polizei Morbach nimmt Hinweise zum genannten Sachverhalt unter der E-Mail: pimorbach.wache@polizei.rlp.de oder unter der Telefonnummer: 05633/9374-0 entgegen.



Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach

Telefon: 06533/9374-0

www.polizei.rlp.de/pdtrier





