Verkehrsunfall mit Flucht

Am Freitag, den 12.12.2024, kam es gegen 18:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße in 54332 Wasserliesch.



Dabei befuhr der Fahrer eine silbernen Renault Megane die Hauptstraße aus Konz kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte Wasserliesch, als er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten dunkelfarbigen Pkw seitlich touchierte.

Der Fahrer des unfallverursachenden PKW Renault meldete sich verspätet bei der Polizei, um den Unfall anzuzeigen.



Derzeit liegen keine weiteren Hinweise auf den geschädigten Fahrzeughalter des dunkelfarbigen PKW vor. Der Halter wird gebeten, sich mit der Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550, in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg

PK Wiegert



Telefon: 06581-91550



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell