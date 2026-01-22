Verkehrsunfall mit Flucht – Zeugenaufruf

Dabei wurde ein Fallrohr des Unterstandes beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich zu kümmern. Das vordere Kennzeichen des Unfallverursachers blieb vor Ort liegen und wurde sichergestellt.

Ein Zeuge, der den Vorfall im Lidl beim Personal meldete, hat den Unfallhergang beobachtet und wird gebeten sich bei der Polizei in Morbach zu melden. Sollten weitere Zeugen den Vorfall wahrgenommen haben, werden auch diese gebeten sich bei der Polizei zu melden.



