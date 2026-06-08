Ein noch unbekanntes Fahrzeug touchierte hier beim Wenden oder Ausparken einen parkenden orangenen Seat erheblich am Heck. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich die noch unbekannte Person von der Örtlichkeit. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Idar-Oberstein entgegengenommen.
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55743 Idar-Oberstein
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Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht!
Ein noch unbekanntes Fahrzeug touchierte hier beim Wenden oder Ausparken einen parkenden orangenen Seat erheblich am Heck. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich die noch unbekannte Person von der Örtlichkeit. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Idar-Oberstein entgegengenommen.