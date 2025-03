Verkehrsunfall mit Flucht vor Polizei

Er verfolge einen in Schlangenlinien fahrenden unfallbeschädigten PKW, der bereits mehrfach leicht von der Fahrbahn abgekommen sei. Da der Zeuge immer wieder den Standort des Fahrzeugs durchgab, konnten sehr schnell mehrere Streifenwagen herangeführt werden. Dennoch gelang es dem Fahrzeug zunächst, sich einer polizeilichen Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Wenig später konnte es in Bitburg-Stahl festgestellt und kontrolliert werden. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen jungen Mann aus der Südeifel.

Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen wurde bekannt, dass auf der Fahrt, die in Prümzurlay begonnen hatte, mindestens ein, möglicherweise auch mehrere Verkehrsunfälle verursacht wurden. Die Polizei bittet daher Zeugen und mögliche Geschädigte von Verkehrsunfällen, sich zeitnah unter der Telefonnummer 06561-96850 zu melden.



