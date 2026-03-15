Verkehrsunfall mit Flucht und hohem Sachschaden

Ein Pkw Skoda befuhr die Granastraße in Richtung Konzerbrück. Zunächst streifte das Fahrzeug einen anderen Skoda, der in Höhe Hausnummer 43 geparkt war, bevor es im weiteren Verlauf in Höhe Hausnummer 25 nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem am Fahrbahnrand geparkten VW kollidierte. Die Insassen des Verursacherfahrzeugs entfernten sich im Anschluss von der Unfallstelle. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf ca. 40.000 - 50.000 EUR geschätzt.

Zeugen, die Angaben zum Unfall, insbesondere zur Person, die das Fahrzeug führte, machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Saarburg in Verbindung zu setzen.



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