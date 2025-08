Verkehrsunfall mit Flucht - Trierer Straße 6 in 54411 Hermeskeil

Am Mittwoch, dem 23.07.2025 zwischen 08:30 und 10:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Rewe Marktes in der Trierer Straße 6 in 54411 Hermeskeil zu einem Verkehrsunfall.