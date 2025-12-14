Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich von der Örtlichkeit. Bei der Unfallörtlichkeit handelt es sich um die Kirchstraße 24 in Traben-Trarbach, OT Traben.
Zeugen, welche Angaben zu dem flüchtenden PKW oder Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Zell unter folgenden Erreichbarkeiten zu melden:
Rufnummer: 06542/9867-0 oder per Email: pizell.wache@polizei.rlp.de
Verkehrsunfall mit Flucht, Traben-Trarbach
