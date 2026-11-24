Am Sonntag, den 22.11.26, im Zeitraum von 13:40 Uhr bis 15:15 Uhr, kam es auf dem Wiesenparkplatz des Sportplatzes Volkesberg-Siedlung, 55743 Idar-Oberstein zu einer Verkehrsunfallflucht.



Der bislang unbekannte Fahrzeugführer hat dabei die Heckstoßstange eines parkenden PKW touchiert, sodass ein nicht unerheblicher Sachschaden entstand.

Am PKW blieb eine weiße Lackantragung des flüchtigen PKW zurück. Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet um sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug unter 06781/561-0 oder unter piidar-oberstein@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Idar-Oberstein



Telefon: 06781-561-0

https://s.rlp.de/PDTrier





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell