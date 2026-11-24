Der bislang unbekannte Fahrzeugführer hat dabei die Heckstoßstange eines parkenden PKW touchiert, sodass ein nicht unerheblicher Sachschaden entstand.
Am PKW blieb eine weiße Lackantragung des flüchtigen PKW zurück. Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet um sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug unter 06781/561-0 oder unter piidar-oberstein@polizei.rlp.de
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Telefon: 06781-561-0
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