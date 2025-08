Verkehrsunfall mit Flucht in Wittlich

Verkehrsunfall mit Flucht in Wittlich Am 05.08.2025 im Zeitraum von 07:05 Uhr bis 18:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz "Rommelsbach" nahe des Stadtparks in Wittlich zu einem Verkehrsunfallgeschehen mit anschließender Flucht des Unfallverursachers.