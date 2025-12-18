Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein unbekannter weißer Kastenwagen einen braunen VW Tiguan, welcher ordnungsgemäß zum Parken abgestellt war.
Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Der Verursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle, ohne seine erforderlichen Daten zur Schadensregulierung zu hinterlassen bzw. den Unfall zu melden.
Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter
Tel: 06581-91550 in Verbindung zu setzen.
Polizeiinspektion Saarburg
Brückenstraße 10
54439 Saarburg
Tel: 06581/9155-0
pisaarburg@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfall mit Flucht in Saarburg