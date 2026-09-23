Verkehrsunfall mit Flucht in Prüm



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein roter Kleinwagen, vermutlich ein Toyota Aygo, den Kreisverkehr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. In der Folge kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Personenkraftwagen.

Der rote Kleinwagen wurde nach Angaben von Zeugen von einer älteren Frau geführt. Die Fahrzeugführerin setzte ihre Fahrt anschließend unbeirrt in Richtung Kreuzerweg fort und entfernte sich somit von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Folgen des Verkehrsunfalls zu kümmern.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll die gesuchte Fahrzeugführerin zuvor im REWE-Markt in Prüm eingekauft haben.

Die Polizeiinspektion Prüm bittet Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zu dem gesuchten roten Kleinwagen beziehungsweise dessen Fahrzeugführerin machen können, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise werden unter den angegebenen Kontaktdaten bei der Polizeiinspektion Prüm entgegengenommen.



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Polizeiinspektion Prüm

POK Baumann



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