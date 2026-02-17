Verkehrsunfall mit Flucht in Mannebach

Dabei befuhr der Geschädigte mit seinem rotfarbenen Pkw die K 112 aus Mannebach kommend in Fahrtrichtung Tawern, als ihm ein bislang unbekanntes Fahrzeug entgegenkam und mit dem linken Außenspiegel seines Pkws kollidierte. Anschließend entfernte sich das unbekannte Fahrzeug unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Infolge der Kollision entstanden neben dem Schaden an dem Pkw des Geschädigten vermutlich auch ähnliche Beschädigungen am linken Außenspiegel des unbekannten und flüchtigen Fahrzeugs.



Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, insbesondere solche, die Hinweise auf den flüchtigen Pkw oder den dazugehörigen Halter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581-9155-0 in Verbindung zu setzen.



