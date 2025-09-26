Ein LKW hat beim Rückwärtsfahren einen Laternenmast touchiert. Hierdurch stieß der Laternenmast gegen das angrenzende Wohnhaus und beschädigte die dort angebrachten Schieferplatten. Der LKW Fahrer verlies die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Birkenfeld unter 06782-9910 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Birkenfeld
Wasserschiederstraße 33
55765 Birkenfeld
06782-9910
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfall mit Flucht in Leisel
Ein LKW hat beim Rückwärtsfahren einen Laternenmast touchiert. Hierdurch stieß der Laternenmast gegen das angrenzende Wohnhaus und beschädigte die dort angebrachten Schieferplatten. Der LKW Fahrer verlies die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.