Verkehrsunfall mit Flucht in der Trierer Straße in Brücken

Das Fahrzeugheck eines bislang unbekannten Fahrzeugs ist hierbei mit einem am rechten Fahrbahnrand parkenden Transporter kollidiert. Am Transporter entstand durch die Kollision erheblicher Sachschaden im Bereich der Fahrertür und am linken Außenspiegel.
Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt bzw. Fahrzeugen mitteilen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld unter 06782/9910 in Verbindung zu setzen.
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Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
Telefon: 06782-9910
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Das Fahrzeugheck eines bislang unbekannten Fahrzeugs ist hierbei mit einem am rechten Fahrbahnrand parkenden Transporter kollidiert. Am Transporter entstand durch die Kollision erheblicher Sachschaden im Bereich der Fahrertür und am linken Außenspiegel.