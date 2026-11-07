Brücken
Verkehrsunfall mit Flucht in der Trierer Straße in Brücken
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Am Freitag, dem 06.11.2026 gegen 12:00 Uhr kam es in der Trierer Straße in der Ortslage Brücken zu einer Verkehrsunfallflucht.

Das Fahrzeugheck eines bislang unbekannten Fahrzeugs ist hierbei mit einem am rechten Fahrbahnrand parkenden Transporter kollidiert. Am Transporter entstand durch die Kollision erheblicher Sachschaden im Bereich der Fahrertür und am linken Außenspiegel.
Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt bzw. Fahrzeugen mitteilen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld unter 06782/9910 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld

Telefon: 06782-9910
pibirkenfeld@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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