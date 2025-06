Verkehrsunfall mit Flucht - Fahrzeugführer alkoholisiert

Am 22.06.2025, gegen 11:30 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Prüm über einen Verkehrsunfall auf der L17 in Sellerich informiert.





Ein PKW Audi kollidierte in der Ortslage Sellerich mit einer Straßenlaterne und einem Zaun. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.



Durch aufmerksame Zeugen konnte das Kennzeichen des unfallbeteiligten Fahrzeugs abgelesen werden.



Der verantwortliche Fahrzeugführer, ein 45 Jahre alter Mann aus der VGV Prüm, konnte ermittelt werden. Da sich der Verdacht ergab, dass der Mann das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss führte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.



Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.



Die Polizei Prüm bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



