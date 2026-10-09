Birkenfeld
Verkehrsunfall mit Flucht auf öffentlichem Parkplatz
Symbolbild

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dpa

Im Zeitraum vom 08.10.2026; 20:00 Uhr bis 09.10.2026; 11:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz in der Hauptstraße in Birkenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht.

Hierbei beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen auf dem Parkplatz geparkten, weißen, 4er BMW. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. An dem BMW entstand Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise, der Polizeiinspektion Birkenfeld, mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld

Telefon: 06782-9910
pibirkenfeld@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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