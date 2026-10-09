Verkehrsunfall mit Flucht auf öffentlichem Parkplatz

Im Zeitraum vom 08.10.2026; 20:00 Uhr bis 09.10.2026; 11:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz in der Hauptstraße in Birkenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht.

Hierbei beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen auf dem Parkplatz geparkten, weißen, 4er BMW. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. An dem BMW entstand Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise, der Polizeiinspektion Birkenfeld, mitzuteilen.



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