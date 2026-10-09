Hierbei beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen auf dem Parkplatz geparkten, weißen, 4er BMW. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. An dem BMW entstand Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise, der Polizeiinspektion Birkenfeld, mitzuteilen.
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Verkehrsunfall mit Flucht auf öffentlichem Parkplatz
Hierbei beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen auf dem Parkplatz geparkten, weißen, 4er BMW. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. An dem BMW entstand Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise, der Polizeiinspektion Birkenfeld, mitzuteilen.