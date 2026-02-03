Verkehrsunfall mit Flucht auf der Saarbrücke zwischen Konz-Könen und Konz Stadt

Ein silber- grauer BMW befuhr die Saarbrücke und kam aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dabei kollidierte der Unfallverursacher mit dem Brückengeländer und beschädigte dieses erheblich. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem BMW geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06501/92680 mit der Polizeiwache Konz in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Konz

pwkonz@polizei.rlp.de



Tel: 06501/92680





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell