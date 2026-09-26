Prüm
Verkehrsunfall mit Flucht auf dem Lidl Parkplatz in Prüm
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Am 23.09.2026 zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr kam es auf dem Lidl Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht.

Hierbei beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer den dort ordnungsgemäß abgestellten PKW der Marke BMW.
Dort streifte ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken den BMW. Hierbei entstand ein Schaden im hinteren linken Bereich des Fahrzeuges.
Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Prüm aufgenommen.
Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls, die Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher geben können und bittet diese, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
PK'in Schichtel

Telefon: 06551 9420
E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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