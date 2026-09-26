Verkehrsunfall mit Flucht auf dem Lidl Parkplatz in Prüm

Hierbei beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer den dort ordnungsgemäß abgestellten PKW der Marke BMW.

Dort streifte ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken den BMW. Hierbei entstand ein Schaden im hinteren linken Bereich des Fahrzeuges.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Prüm aufgenommen.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls, die Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher geben können und bittet diese, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

PK'in Schichtel



Telefon: 06551 9420

E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de





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