Verkehrsunfall mit Flucht auf B 49 bei Alf-Höllenthal

Am 01.12.2025 gegen 13:09 Uhr kam es in einem Kurvenbereich der B 49 zwischen Alf-Fabrik und Alf-Höllenthal zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Hierbei habe ein vermutlich schwarzer PKW ein anderes nicht näher bekanntes Fahrzeug im besagten Kurvenbereich überholt. Ein weiterer entgegenkommender PKW musste aufgrund des besagten Fahrmanövers nach rechts ausweichen und touchierte dabei die dort befindliche Leitplanke.



Zeugen, welche Hinweise zum Unfall, den Fahrzeugen oder den Fahrzeugführern geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Zell zu melden:

06542 98670



Insbesondere beide am Überholvorgang beteiligten Fahrzeugführer werden um eine Kontaktierung der Polizeiinspektion Zell gebeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-9152-0

https://s.rlp.de/PDWittlich





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell