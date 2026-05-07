Trier
Verkehrsunfall mit Flucht am Talweiher Birkenfeld
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

Am Kreisverkehr AM Talweiher in 55765 Birkenfeld kam es zwischen Dienstag, 06.05.2026 16:00 Uhr und Mittwoch, 07.05.2026 07:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht.

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Der dort neben dem Kreisverkehr befindliche Bauzaun wurde hier durch einen bislang unbekannten LKW der Marke Mercedes Benz beschädigt.
Gemäß Schadensbild ist davon auszugehen, dass der unbekannte Lkw beim Befahren des Kreisverkehrs nach rechts von der Fahrbahn abkam und den genannten Bauzaun beschädigte und sich anschließend
unerlaubt vom Unfallort entfernte. Der Lkw dürfte einen Schaden am Stoßfänger vorne rechts davon getragen haben. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und möglichen Verursacher geben
können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen. (Tel: 06782 9910)

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Telefon: 0651-98344150
https://s.rlp.de/PDTrier


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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