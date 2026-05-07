Verkehrsunfall mit Flucht am Talweiher Birkenfeld

Der dort neben dem Kreisverkehr befindliche Bauzaun wurde hier durch einen bislang unbekannten LKW der Marke Mercedes Benz beschädigt.
Gemäß Schadensbild ist davon auszugehen, dass der unbekannte Lkw beim Befahren des Kreisverkehrs nach rechts von der Fahrbahn abkam und den genannten Bauzaun beschädigte und sich anschließend
unerlaubt vom Unfallort entfernte. Der Lkw dürfte einen Schaden am Stoßfänger vorne rechts davon getragen haben. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und möglichen Verursacher geben
können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen. (Tel: 06782 9910)
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Trier
Telefon: 0651-98344150
https://s.rlp.de/PDTrier
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Der dort neben dem Kreisverkehr befindliche Bauzaun wurde hier durch einen bislang unbekannten LKW der Marke Mercedes Benz beschädigt.