Die Parkplätze befinden sich im Bereich der Ausfahrt der Auto-Waschanlage. Der PKW wurde auf der kompletten linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.
Sachdienliche Hinweise zum Verursacher oder der Unfallverursacher selbst dürfen sich gerne bei der Polizeiinspektion Zell unter der Rufnummer 06542-98670 oder per Email pizell.wache@polizei.rlp.de melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Zell
Winzerstraße 26
56856 Zell (Mosel)
Telefon: 0654298670
Email: pizell.wache@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfall mit Fahrerflucht
Die Parkplätze befinden sich im Bereich der Ausfahrt der Auto-Waschanlage. Der PKW wurde auf der kompletten linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.