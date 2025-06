Am Samstag, 07.06.2025, zwischen 13:50 Uhr und 14:10 Uhr, wurde auf dem Kundenparkplatz eines Geschäftes, Am Weidengraben, in Trier, vermutlich im Rahmen eines Parkvorgangs, ein silberner Mitsubishi im Bereich der Beifahrerseite beschädigt.