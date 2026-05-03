Verkehrsunfall mit Fahrerflucht auf der A1 Höhe Autobahndreieck Moseltal

Ein bislang unbekannter Fahrer hatte während der Fahrt durch die Baustelle zwei Warnbaken beschädigt.
Hiernach habe der Fahrer sich für einige Minuten im abgesperrten Bereich der Baustelle hingestellt und danach seine Fahrt in unbekannte Richtung fortgesetzt, ohne den Unfall zu melden.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiautobahnstation Schweich unter der Telefonnummer 06502 91650 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiautobahnstation Schweich
Leinenhof 2
54338 Schweich
06502 9165-0
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Ein bislang unbekannter Fahrer hatte während der Fahrt durch die Baustelle zwei Warnbaken beschädigt.