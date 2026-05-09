Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf L 176

Hierbei fuhren drei Fahrzeuge aus Fahrtrichtung Idar-Oberstein kommend in Fahrtrichtung Baumholder. An der besagten Abfahrt Sonnenberg/Frauenberg zur K 12 führte das erste Fahrzeug seinen Abbiegevorgang durch, die beiden nachfolgenden Fahrzeuge mussten weiterhin verkehrsbedingt warten. Der nun aus Richtung Idar-Oberstein heranfahrende Unfallverursacher bemerkte die stehenden Fahrzeuge zu spät und fuhr trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung auf das Heck des letzten wartenden Fahrzeugs auf. Dieses wird wiederum so heftig auf das Heck des ersten Fahrzeugs aufgeschoben, dass der Fahrer im mittleren Fahrzeug eingeklemmt wurde. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr konnte die Person mittels hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreien und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbringen. Eine am Unfallort durchgeführte Kontrolle hinsichtlich der Fahrtauglichkeit des Unfallverursachers im Hinblick auf Alkohol und Drogen verlief negativ. Alle drei am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Strecke von Idar-Oberstein in Richtung Baumholder war für die Dauer von ca. zwei Stunden voll gesperrt.

Überhöhte / nicht angepasste Geschwindigkeit zählt weiterhin zu den häufigsten Ursachen schwerer Verkehrsunfälle. Bereits wenige km/h können im Ernstfall über Verletzungen oder Leben und Tod entscheiden.

Die Polizei appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmer, Geschwindigkeit stets den Straßen-, Verkehrs-, und Witterungsverhältnissen anzupassen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Baumholder

St.- Hubertus Straße 1

Telefon: 06783-9910





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell