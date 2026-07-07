Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Am heutigen Nachmittag, gegen 16:00 Uhr kam es auf der L1 zwischen den Ortslagen Bollendorf und Echternacherbrück zu einem Verkehrsunfall, bei welchem drei Personen leicht verletzt wurden.



Ein in Fahrtrichtung Echternacherbrück fahrender PKW musste aufgrund sich vor ihm stauenden Verkehrs sein Fahrzeug abbremsen. Dies wurde durch ein dahinter befindliches Fahrzeug nicht rechtzeitig erkannt, weswegen dieses auf den vorausfahrenden PKW auffuhr.

Von den drei verletzten erwachsenen Personen, wurden zwei Personen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht.

Zwei Kinder, welche sich in einem der Fahrzeuge befanden, blieben unverletzt.

Die Straße wurde für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt.

Im Einsatz befanden sich der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen, ein Notarzt mit Rettungshubschrauber, mehrere umliegende Feuerwehren sowie die Polizei Bitburg.



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