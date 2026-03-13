Der die Straße "Im Hang" befahrende Transporter missachtete die Vorfahrt des bevorrechtigten PKW, wodurch es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Hierbei wurden die drei Fahrzeuginsassen leicht verletzt.
Im Einsatz waren ein Rettungshubschrauber mit Notarzt, zwei RTW des DRK sowie die freiwilligen Feuerwehren Stadtkyll und Jünkerath.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten