Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Am frühen Nachmittag des 13.03.2026 kam es im Einmündungsbereich der Straße "Im Hang" in die "Kerschenbacher Straße" in Stadtkyll zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen.





Der die Straße "Im Hang" befahrende Transporter missachtete die Vorfahrt des bevorrechtigten PKW, wodurch es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Hierbei wurden die drei Fahrzeuginsassen leicht verletzt.



Im Einsatz waren ein Rettungshubschrauber mit Notarzt, zwei RTW des DRK sowie die freiwilligen Feuerwehren Stadtkyll und Jünkerath.



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