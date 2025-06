Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - 2 Personen leicht verletzt - Vollsperrung der L151

Am 04.06.2025 gegen 07:00 Uhr kam es auf der L151 zwischen Osburg und Reinsfeld zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen stießen zwei Personenkraftwagen aus bislang ungeklärter Ursache frontal zusammen.

Ein drittes Fahrzeug wurde durch umhergeschleuderte Fahrzeugteile ebenfalls in den Verkehrsunfall verwickelt.

Ein Fahrzeug kam nach dem Zusammenstoß von der Fahrbahn ab und blieb auf dem Dach liegend im angrenzenden Graben liegen.

Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt. Die Verletzten wurden in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der betroffene Streckenabschnitt musste für die Dauer der Bergungs- und Rettungsarbeiten sowie zur Unfallaufnahme vollständig gesperrt werden.

Die Vollsperrung ist mittlerweile vollständig aufgehoben.

Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwehr Hermeskeil und mehrere Rettungswagen, die Straßenmeisterei Hermeskeil und die Polizeiinspektion Hermeskeil.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier



Telefon: 0651-9779-0

https://s.rlp.de/PDTrier





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell