Verkehrsunfall mit brennendem Pkw und schwer verletzter Person auf B51





Der 22jährige Fahrzeugführer befuhr die B51 aus Richtung Saarburg kommend in Fahrtrichtung Ayl. Aus bislang unbekannter Ursache kam dieser mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und kam anschließend im angrenzenden Grünstreifen zum Stillstand. Nach ersten Zeugenangaben geriet der PKW unmittelbar nach dem Unfall in Brand. Durch das schnelle Eingreifen von Ersthelfern konnte der Fahrer zeitnah aus dem Fahrzeug befreit und bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erst versorgt werden.



Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik verbracht.



Im Einsatz befanden sich zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie ein Rettungshubschrauber. Weiterhin waren rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehren Saarburg und Beurig vor Ort.



Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit noch an.



Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg (06581/9155-0) in Verbindung zu setzen.



Weiterhin möchte sich die Polizei bei allen Ersthelfern für deren beherztes und schnelles Eingreifen bedanken.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Saarburg

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54439 Saarburg

Telefon: 06581-91550

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