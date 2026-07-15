Verkehrsunfall mit betrunkener Fahrzeugführerin in Mülheim/Mosel

Vor Ort fanden die Beamten der PI Bernkastel-Kues den Kleinwagen vor, der nicht mehr fahrbereit war und die Einmündung nach Brauneberg versperrte. Bei der 63jährigen Fahrerin konnte Atemalkoholgeruch bemerkt werden. Ein durchgeführter Test ergab ein Ergebnis von fast 2,4 Promille, weshalb noch vor Ort der Führerschein der Dame beschlagnahmt und im Anschluss eine Blutentnahme durchgeführt wurde.
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