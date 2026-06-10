Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Am Mittwoch, den 10.06.2026 kam es auf dem Parkplatz des Kreiskrankenhaus Saarburg in der Graf-Siegfried-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht.



Der beschädigte PKW, ein silberner OPEL Corsa, parkte im Zeitraum zwischen 07 Uhr und 16 Uhr auf der dortigen Parkfläche und wurde durch einen bisher unbekannten PKW vermutlich beim Ein- oder Ausparken im Bereich des Stoßfängers vorne links beschädigt.



Der Verursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle.



Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefon-Nummer 06581/9155-0 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg

POK Schwalier



Telefon: 06581-91550





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