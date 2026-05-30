Konz
Verkehrsunfall mit anschließender Flucht
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In der Nacht von Freitag, den 29.05.2026, gegen 22:00 Uhr, bis zum heutigen Samstag, den 30.05.2026, gegen 07:30 Uhr, kam es in der Granastraße in Konz auf Höhe der Hausnummer 38 zu einem Verkehrsunfall.

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Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte beim Vorbeifahren aus Richtung Konzerbrück kommend in Fahrtrichtung Schillerstraße, einen am rechten Fahrbahnwand stehenden PKW.
Bei dem beschädigten Fahrzeug handelte es sich um einen grauen Mercedes-Benz C-Klasse. Ebenfalls wurde eine Mülltonne, welche sich am Fahrbahnrand befand, beschädigt.
Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle in unbekannte Richtung, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten.
Die Polizeiwache Konz bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 06501/9268-0 oder pwkonz@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Konz
Telefon: 06501/9268-0
E-Mail: pwkonz@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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