Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte beim Vorbeifahren aus Richtung Konzerbrück kommend in Fahrtrichtung Schillerstraße, einen am rechten Fahrbahnwand stehenden PKW.
Bei dem beschädigten Fahrzeug handelte es sich um einen grauen Mercedes-Benz C-Klasse. Ebenfalls wurde eine Mülltonne, welche sich am Fahrbahnrand befand, beschädigt.
Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle in unbekannte Richtung, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten.
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Verkehrsunfall mit anschließender Flucht
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