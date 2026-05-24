Verkehrsunfall mit anschließender Flucht



Nach bisherigen Ermittlungen befuhr die Fahrerin eines PKW die L27 von Bleckhausen kommend in Richtung Schutz, als ihr in einer scharfen Kurve ein entgegenkommender silberner Mercedes älteren Baujahres auf ihrer Fahrbahnseite entgegenkam. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Anschließend entfernte sich der Fahrer des verursachenden Fahrzeugs unerlaubt von der Unfallstelle.

Das flüchtige Fahrzeug müsste insbesondere an der Fahrzeugfront im vorderen rechten Bereich beschädigt sein.

Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:



– männlich

– Glatze

– ca. 176 cm groß

– tätowiert



Auf dem Beifahrersitz soll sich eine Frau mit langen blonden Haaren sowie einem Lippenpiercing befunden haben.

Zeugen des Verkehrsunfalls, sowie auch andere, die anhand der Personenbeschreibung oder dem Fahrzeug Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Daun zu melden.



Rückfragen bitte an:



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Polizeiinspektion Daun

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54550 Daun

Tel.: 06592/96260

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