Verkehrsunfall mit anschließender Flucht nach Verdacht eines illegalen Kraftfahrzeugrennens

Nach Schilderung kamen dem PKW zwei Motorradfahrer entgegen, welche augenscheinlich ein Kraftfahrzeugrennen fuhren.
Im Rahmen der Vorbeifahrt am PKW kam es zu einem Kontakt mit einem der Motorräder. Hierbei entstand Sachschaden am PKW.
Die unfallverursachenden Motorradfahrer verließen im Anschluss unerkannt die Unfallörtlichkeit.
Zeugen, welche Angaben insbesondere zu benannten Motorrädern machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hermeskeil persönlich oder telefonisch unter der
06503-91510
zu melden.
