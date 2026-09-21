Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers





Der Unfallgeschädigte stellte seinen schwarzen PKW der Marke BMW im o.g. Zeitraum in den Parkbuchten des "Kruterbergs" ordnungsgemäß ab.



Am 21.09.2026, 06:10 Uhr stellte er einen Schaden im Bereich der hinteren linken Fahrzeugtür fest. An der Kollisionsstelle konnten weiße Lackanhaftungen festgestellt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 2000 EUR.



Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/91550 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg

PK Schwarz, J.



Telefon: 06581-91550





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell