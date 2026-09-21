Saarburg
Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

Vom 20.09.2026, 21:15 Uhr bis 21.09.2026, 06:10 Uhr, ereignete sich in Saarburg, in der Straße "Kruterberg" ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers.



Der Unfallgeschädigte stellte seinen schwarzen PKW der Marke BMW im o.g. Zeitraum in den Parkbuchten des "Kruterbergs" ordnungsgemäß ab.

Am 21.09.2026, 06:10 Uhr stellte er einen Schaden im Bereich der hinteren linken Fahrzeugtür fest. An der Kollisionsstelle konnten weiße Lackanhaftungen festgestellt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 2000 EUR.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/91550 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
PK Schwarz, J.

Telefon: 06581-91550


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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