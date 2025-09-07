Aufgrund der vorliegenden Beschädigungen kann als Ursache dessen von einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht ausgegangen werden. Eine entsprechende Strafanzeige gegen Unbekannt wurde durch die Polizeiinspektion Hermeskeil aufgenommen und befindet sich in Bearbeitung.
Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503-9151-0 zu melden.
Polizeiinspektion Hermeskeil
Polizeiinspektion Hermeskeil
Telefon: 0651-9779-0
https://s.rlp.de/PDTrier
Polizeidirektion Trier
Verkehrsunfall mit anschließender Flucht auf der K 43 bei Schillingen
