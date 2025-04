Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht auf dem Parkplatz der Firma Arla Foods - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Am Dienstag, den 25. März 2025, kam es auf dem Parkplatz der Firma Arla Foods, Im Scheid 1 54597 Pronsfeld, zu einem Verkehrsunfall mit anschließend unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

Beschädigt wurde ein alter VW Passat, Farbe silber-grau.



Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte ein geparktes Fahrzeug und verließ den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am beschädigten Fahrzeug wurden auffällige Teerspuren festgestellt, die Rückschlüsse auf das verursachende Fahrzeug zulassen könnten.



Der Unfall ereignete sich im Zeitraum zwischen 06:00 Uhr und 14:00 Uhr.



Die Polizeiinspektion Prüm bittet Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu einem entsprechenden Fahrzeug machen können, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551 942 0

E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de



https://s.rlp.de/PDWittlich





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell