Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht kam es zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt auf der K 155 bei Welchenhausen in der Ortsgemeinde Lützkampen in Fahrtrichtung deutsch-belgischer Grenzübergang.



Ein bislang unbekanntes Fahrzeug befuhr die K 155 aus der Ortsmitte Welchenhausen kommend in Richtung Grenze. An einem Verkehrszeichen und dem Brückengeländer zum Grenzübergang entstand Sachschaden.

Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Der Schaden wurde am 25.11.2025 festgestellt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum beteiligten Fahrzeuggespann geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Prüm zu melden.



