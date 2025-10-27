Verkehrsunfall mit angefahrenem Hund auf der B49



Ein schwarzer Honda Accord fuhr von Igel in Fahrtrichtung Trier/Zewen. Kurz vor der Einmündung zum Tierheim kreuzte plötzlich ein freilaufender Hund die Fahrbahn. Es kam zur Kollision zwischen dem Auto und dem Tier. Der vermutliche American Bully, Rüde, größtenteils weiß mit etwas braun am Kopf, wurde hierdurch verletzt. Er musste aufgrund dieser Verletzungen durch die Feuerwehr Sirzenich in die Tierklinik in Trier verbracht werden. Ein Besitzer des Hundes konnte vor Ort nicht angetroffen oder ermittelt werden. Das Tier ist gepflegt, mit Leine sowie Geschirr versehen und vermutlich ohne (auslesbaren) Chip unterwegs gewesen.



Es kam durch die Unfallaufnahme zu kleineren kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen.



Hinweise zum Hundeeigentümer bitte unter der folgenden Telefonnummer der Polizeiinspektion Trier abgeben:



0651 983 44150



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier

POK Roedel

Telefon: 0651-983 44150

pitrier.wache@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell