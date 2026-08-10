Zell
Verkehrsunfall mit alleinbeteiligtem leichtverletztem Motorradfahrer
Symbolbild
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dpa

Am Samstag, dem 08.08.2026, gegen 02:00 Uhr ereignete sich auf der Moselpromenade in Zell ein Verkehrsunfall bei dem sich ein 36-jähriger Motorradfahrer aus Nordrhein-Westfahlen leicht verletzte.

Lesezeit 1 Minute



Der Motorradfahrer befuhr die Moselpromenade aus Richtung schwarze-Katz-Kreisverkehr kommend. Aufgrund wahrscheinlich überhöhter Geschwindigkeit verlor der Motorradfahrer im Beriech der Fahrbahnschenkung auf Höhe des schwarze-Katz-Brunnens die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr über die dortigen Treppenstufen und hob ab.
Anschließend prallte das Motorrad gegen die Fassade des gegenüberliegenden Moselkiosks.
Hierbei verletzte sich der Motorradfahrer leicht.
Es entstand ein Sachschaden im geschätzten mittleren fünfstelligen Bereich am Motorrad, am Kiosk, an der Treppe sowie an Blumenkübeln.

Die freiwillige Feuerwehr Zell, der Rettungsdienst und ein Notarztfahrzeug sowie die Polizeiinspektion Zell waren im Rahmen der Unfallaufnahme im Einsatz.

Zeugen des Unfalls, insbesondere der Zeuge der unmittelbar nach dem Verkehrsunfall mit dem Motorradfahrer gesprochen hatte, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Zell in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zell
Winzerstraße 26
56856 Zell / Mosel
06542/9867-0
pizell.wache@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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