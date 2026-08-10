Verkehrsunfall mit alleinbeteiligtem leichtverletztem Motorradfahrer





Der Motorradfahrer befuhr die Moselpromenade aus Richtung schwarze-Katz-Kreisverkehr kommend. Aufgrund wahrscheinlich überhöhter Geschwindigkeit verlor der Motorradfahrer im Beriech der Fahrbahnschenkung auf Höhe des schwarze-Katz-Brunnens die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr über die dortigen Treppenstufen und hob ab.

Anschließend prallte das Motorrad gegen die Fassade des gegenüberliegenden Moselkiosks.

Hierbei verletzte sich der Motorradfahrer leicht.

Es entstand ein Sachschaden im geschätzten mittleren fünfstelligen Bereich am Motorrad, am Kiosk, an der Treppe sowie an Blumenkübeln.



Die freiwillige Feuerwehr Zell, der Rettungsdienst und ein Notarztfahrzeug sowie die Polizeiinspektion Zell waren im Rahmen der Unfallaufnahme im Einsatz.



Zeugen des Unfalls, insbesondere der Zeuge der unmittelbar nach dem Verkehrsunfall mit dem Motorradfahrer gesprochen hatte, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Zell in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



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