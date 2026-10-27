Verkehrsunfall - Insassen flüchten zu Fuß - Zeugen gesucht

Am Freitag, 23. Oktober 2026, gegen 23:15 Uhr blockierte ein stark unfallbeschädigtes Fahrzeug die Hauptstraße in Idar-Oberstein in Höhe der Hausnummer 302 (ehemaliges Hotel Edelstein).

Der vermeintliche Fahrer und der Beifahrer flüchteten zu Fuß und konnten trotz unmittelbar eingeleiteter Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Die Gesamtumstände des Verkehrsunfalls sind derzeit Teil der Ermittlungen. Hinweise auf den Unfallhergang und die Insassen, nimmt die Polizeiinspektion Idar-Oberstein entgegen.



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