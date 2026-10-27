Der vermeintliche Fahrer und der Beifahrer flüchteten zu Fuß und konnten trotz unmittelbar eingeleiteter Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Die Gesamtumstände des Verkehrsunfalls sind derzeit Teil der Ermittlungen. Hinweise auf den Unfallhergang und die Insassen, nimmt die Polizeiinspektion Idar-Oberstein entgegen.
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Verkehrsunfall - Insassen flüchten zu Fuß - Zeugen gesucht
Der vermeintliche Fahrer und der Beifahrer flüchteten zu Fuß und konnten trotz unmittelbar eingeleiteter Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Die Gesamtumstände des Verkehrsunfalls sind derzeit Teil der Ermittlungen. Hinweise auf den Unfallhergang und die Insassen, nimmt die Polizeiinspektion Idar-Oberstein entgegen.