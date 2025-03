Verkehrsunfall in Trier West - Polizei sucht Zeugen

Ein weißer VW befuhr die Eurener Straße in Fahrtrichtung Römerbrücke.

Der Unfallgegner, ein blauer Dacia, befuhr die Straße Im Speyer in Fahrtrichtung der Eurener Straße.

Im Einmündungsbereich der beiden Straßen kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20000EUR.

Beide Verkehrsteilnehmer gaben an, den Einmündungsbereich bei Grünlicht befahren zu haben.



Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Trier zu melden.



