Verkehrsunfall im Einmündungsbereich B53/B422 - vier Personen leicht verletzt

Hierdurch wurden insgesamt vier Personen, davon zwei US-amerikanische und zwei deutsche Staatsangehörige, leicht verletzt. Die Fahrzeuginsassen wurden zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.



Der Einmündungsbereich wurde für die Dauer der Unfallaufnahme, der anschließenden Bergung der beiden totalbeschädigten Pkw sowie der Reinigung der Fahrbahn für circa zwei Stunden voll gesperrt. Hierdurch kam es, zusätzlich bedingt durch die örtlichen Sperrungen anlässlich der Veranstaltung "Ehranger Markt", zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.



Im Einsatz befanden sich Kräfte der Berufsfeuerwehr Trier, drei Rettungswagen des DRK, ein Hubschrauber der AirRescue Luxemburg, die SecurityPolice (der Air Base Spangdahlem) sowie zwei Streifenwagenbesatzungen der Polizeiinspektion Schweich.



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