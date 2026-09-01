Polizeidirektion Trier
Verkehrsunfall im Einmündungsbereich B53/B422 - vier Personen leicht verletzt
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dpa

Trier OT Ehrang/Quint, B53 (ots) - Am frühen Abend des 01.09.2026 ereignete sich im Einmündungsbereich B53/ B422, in der Gemarkung Trier, ein Verkehrsunfall zwischen zwei sich entgegenkommenden PKW.

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Hierdurch wurden insgesamt vier Personen, davon zwei US-amerikanische und zwei deutsche Staatsangehörige, leicht verletzt. Die Fahrzeuginsassen wurden zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht.
Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.

Der Einmündungsbereich wurde für die Dauer der Unfallaufnahme, der anschließenden Bergung der beiden totalbeschädigten Pkw sowie der Reinigung der Fahrbahn für circa zwei Stunden voll gesperrt. Hierdurch kam es, zusätzlich bedingt durch die örtlichen Sperrungen anlässlich der Veranstaltung "Ehranger Markt", zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Im Einsatz befanden sich Kräfte der Berufsfeuerwehr Trier, drei Rettungswagen des DRK, ein Hubschrauber der AirRescue Luxemburg, die SecurityPolice (der Air Base Spangdahlem) sowie zwei Streifenwagenbesatzungen der Polizeiinspektion Schweich.

Rückfragen bitte an:

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54338 Schweich
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Telefax 06502 9157-50
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