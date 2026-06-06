Verkehrsunfall, Geschädigter hat diesen unter Umständen noch nicht bemerkt

Wittlich (ots) -



Am 05.06.2026 gegen 15:45 Uhr befuhr eine 46-jähriger Fahrzeugführerin aus der VG Bernkastel-Kues mit ihrem Fahrzeug die Römerstraße in Wittlich in Richtung der Landstraße 141.



Hier touchierte sie beim Vorbeifahren in Höhe der Hausnummer 26 einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Personenkraftwagen und beschädigte diesen.



Die Unfallverursacherin hielt ihr Fahrzeug unweit der Unfallörtlichkeit an und begab sich zurück zum Standort des beschädigten Fahrzeuges, wo sie nun feststellen musste, dass dieses nicht mehr vor Ort war.



Der Besitzer des Fahrzeuges hatte sich in der Zwischenzeit von der Unfallstelle entfernt.



Die Unfallverursacherin meldete den Sachverhalt umgehend auf der Polizeiinspektion Wittlich.



Der geschädigte Fahrzeugbesitzer darf gebeten werden, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





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