Spangdahlem (ots) -
Aus bislang unbekannter Ursache kollidierte ein PKW gegen 07.45h auf der A 60, Fahrtrichtung Wittlich zwischen den Anschlussstellen Spangdahlem und Landscheid mit der Schutzplanke und kam anschließend von der Fahrbahn ab.
Die A 60 ist derzeit zwischen den Anschlussstellen Spangdahlem und Landscheid in Fahrtrichtung Wittlich gesperrt.
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Verkehrsunfall führt zur Vollsperrung der A 60, Fahrtrichtung Wittlich
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