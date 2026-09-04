Verkehrsunfall führt zur Vollsperrung der A 60, Fahrtrichtung Wittlich

Aus bislang unbekannter Ursache kollidierte ein PKW gegen 07.45h auf der A 60, Fahrtrichtung Wittlich zwischen den Anschlussstellen Spangdahlem und Landscheid mit der Schutzplanke und kam anschließend von der Fahrbahn ab. Die A 60 ist derzeit zwischen den Anschlussstellen Spangdahlem und Landscheid in Fahrtrichtung Wittlich gesperrt.

Spangdahlem (ots) -



Aus bislang unbekannter Ursache kollidierte ein PKW gegen 07.45h auf der A 60, Fahrtrichtung Wittlich zwischen den Anschlussstellen Spangdahlem und Landscheid mit der Schutzplanke und kam anschließend von der Fahrbahn ab.

Die A 60 ist derzeit zwischen den Anschlussstellen Spangdahlem und Landscheid in Fahrtrichtung Wittlich gesperrt.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Polizeiautobahnstation Schweich



Telefon: 06502- 91650

E-Mail: pastschweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell