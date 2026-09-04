Spangdahlem
Verkehrsunfall führt zur Vollsperrung der A 60, Fahrtrichtung Wittlich
Symbolbild
Bernd Settnik/dpa

Aus bislang unbekannter Ursache kollidierte ein PKW gegen 07.45h auf der A 60, Fahrtrichtung Wittlich zwischen den Anschlussstellen Spangdahlem und Landscheid mit der Schutzplanke und kam anschließend von der Fahrbahn ab. Die A 60 ist derzeit zwischen den Anschlussstellen Spangdahlem und Landscheid in Fahrtrichtung Wittlich gesperrt.

Spangdahlem (ots) -

Aus bislang unbekannter Ursache kollidierte ein PKW gegen 07.45h auf der A 60, Fahrtrichtung Wittlich zwischen den Anschlussstellen Spangdahlem und Landscheid mit der Schutzplanke und kam anschließend von der Fahrbahn ab.
Die A 60 ist derzeit zwischen den Anschlussstellen Spangdahlem und Landscheid in Fahrtrichtung Wittlich gesperrt.

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Telefon: 06502- 91650
E-Mail: pastschweich@polizei.rlp.de
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