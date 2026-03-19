Verkehrsunfall eines Linienbusses aufgrund medizinischer Notfalls

Aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor der Fahrer die Kontrolle über den Bus und kam von der Fahrbahn ab. Neben der Straße kollidierte er mit mehreren Hecken und Bäumen. Zum Unfallzeitpunkt befand sich kein Fahrgast mehr im Bus. Der Fahrer wurde durch den Unfall nicht verletzt. Er wurde durch Rettungsdienst und Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Der Schaden wird auf etwa 50.000EUR geschätzt.

Während der Unfallaufnahme war die B 327 kurzzeitig voll gesperrt, weswegen sich zeitweilig ein Rückstau bildete. Nach den ersten Maßnahmen konnte der Verkehr aber einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Die Bergung des Busses bedarf etwas Vorbereitung, weswegen diese erst am Folgetag durchgeführt werden kann. Aus diesem Grund kann es am 20.03.2026 vormittags zu kurzzeitigen Sperrungen an der B327 kommen. Eine Umleitung für den Zeitraum wird eingerichtet.



Im Einsatz waren die Feuerwehr Thalfang, der Rettungsdienst ein Notarzt, die Straßenmeisterei Thalfang sowie die Polizei Morbach.



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