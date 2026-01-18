Verkehrsunfall durch Zusammenstoß mit freilaufendem Hund





Die durchgeführten Ermittlungen ergaben, dass vermutlich ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit dem freilaufenden Hund kollidierte.



Der Hund wurde durch die Kollision so schwer verletzt, dass er vor Ort verendete.



Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort.



Der Unfall wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Zeugen befragt.



Jegliche weiteren Hinweise zum Hergang oder dem Fahrzeugführer werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf X

https://x.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell