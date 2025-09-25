Idar-Oberstein Verkehrsunfall durch umgefallenen Baum in der Industriestraße Polizeidirektion Trier (ots) 25.09.2025, 14:36 Uhr

Am Morgen des 25.09.2025 gegen 09:00 Uhr kam es in der Industriestraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Linienbus auf Grund eines plötzlich umfallenden Baumes zu einer Gefahrenbremsung gezwungen wurde.

Ein nachfolgender Transporter fuhr auf den Linienbus auf, wodurch an beiden beteiligten Fahrzeugen Sachschaden entstand. Zum Glück wurde niemand verletzt.



Die Industriestraße musste für die Entfernung des Baumes und den Abschlepparbeiten bis ca. 14:00 Uhr voll gesperrt werden.



