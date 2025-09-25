Verkehrsunfall durch umgefallenen Baum in der Industriestraße

Ein nachfolgender Transporter fuhr auf den Linienbus auf, wodurch an beiden beteiligten Fahrzeugen Sachschaden entstand. Zum Glück wurde niemand verletzt.
Die Industriestraße musste für die Entfernung des Baumes und den Abschlepparbeiten bis ca. 14:00 Uhr voll gesperrt werden.
