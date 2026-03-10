Verkehrsunfall durch Sekundenschlaf





Hier kam er nach eigenen Angaben aufgrund eines Sekundenschlafs von der Fahrbahn ab, überfuhr die Gegenfahrspur und kollidierte hier mit einem Leitpfosten.



Ein entgegenkommender Fahrzeugführer musste vermutlich, so die ersten Zeugenaussagen vor Ort, eine Notbremsung durchführen, um eine Frontalkollision zu verhindern.



Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



Glücklicherweise wurde niemand verletzt.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten. Insbesondere der entgegenkommende Fahrzeugführer wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich zu melden.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf X.

https://x.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell