Verkehrsunfall durch Frontalkollision auf der B53/Brücke Neumagen-Dhron



Ein 66jähriger Fahrer eines Audi befuhr die B53 von Neumagen-Dhron kommend in Fahrtrichtung Trittenheim. Auf der dortigen Moselbrücke überholte dieser eine vorausfahrende Radfahrerin und übersah hierbei die entgegenkommende 66jährige Fahrerin eines Renault.

Beide Fahrzeuge kollidierten frontal miteinander, die überholte Radfahrerin blieb unversehrt. Die beiden Fahrzeugführer wurden durch den Aufprall jeweils verletzt und mussten durch das DRK in ein nahes Krankenhaus verbracht werden. Nach den ersten Einschätzungen dürften die beiden Fahrer nicht schwerer verletzt worden sein.

Neben der Polizei war das DRK mit Hubschrauber, die Feuerwehr Neumagen-Dhron sowie die Straßenmeisterei Wittlich im Einsatz. Zur Bergung der Fahrzeuge musste die Strecke zeitweise voll gesperrt werden.



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